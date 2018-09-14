2018-09-14T10:33:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у забора нашли фугасный снаряд

Опасное место взято под охрану
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону у забора нашли фугасный снаряд. Фото: Росгвардия РОВ Ростове-на-Дону у забора нашли фугасный снаряд. Фото: Росгвардия РО
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В Ростове-на-Дону нашли опасный боеприпас. Как сообщает Росгвардия, это фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что местный житель во время земляных работ возле забора своего дома нашел железный предмет, похожий на снаряд, - рассказали подробности в ведомстве.

Подозрительный предмет находился в слое чернозема, который доставили ростовчанину для благоустройства территории домовладения. Прибывшие сотрудники инженерно-технической группы ОМОН обследовали находку и установили, что это фугасный снаряд калибра 76 мм в сильном коррозийном состоянии, пролежавший в земле. Боеприпас времен Великой Отечественной войны представлял серьезную опасность, так как оказался стреляным и с частично обломанным взрывателем.

Место взято под охрану полицейскими до прибытия саперов.

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