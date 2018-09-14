2018-09-14T10:34:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на автомойку подкинули ведро котят

Теперь через соцсети ищут желающих приютить бедолаг
Ольга ГОПАЛО
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Теперь через соцсети ищут желающих приютить бедолаг. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов", пользователь Оксана Часовникова.Теперь через соцсети ищут желающих приютить бедолаг. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов", пользователь Оксана Часовникова.
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось фото трогательных котят. Как оказалось барсики ищут новый дом. Хозяйка фото рассказала:

- На автомойку на улице Евдокимова подкинули ведро котят. Очень красивые. Может кому-то нужны? А то жалко топить.

В итоге снимки набрали больше ста лайков и десятки комментариев. Одни пытались пошутить над ситуацией:

- Воды, наверное, дома не оказалось, вот на мойку и подкинули.

Другие писали, что «топить это бесчеловечно».

- С начала топят котят и травят собак, а потом удивляются, что в стране на помойках младенцев находят, - написала одна из горожанок. - Каждый решает сам быть Человеком или людишками. Есть гуманный способ предотвращения появления беспризорных животных — стерилизация. Все остальное - убийство.

Были те, кто обещал принести корм и подстилку для несчастных животных. А одна из ростовчанок приглядела одного из котов для себя, чтобы забрать его домой.

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