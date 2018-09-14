В Ростове-на-Дону на автомойку подкинули ведро котят
В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось фото трогательных котят. Как оказалось барсики ищут новый дом. Хозяйка фото рассказала:
- На автомойку на улице Евдокимова подкинули ведро котят. Очень красивые. Может кому-то нужны? А то жалко топить.
В итоге снимки набрали больше ста лайков и десятки комментариев. Одни пытались пошутить над ситуацией:
- Воды, наверное, дома не оказалось, вот на мойку и подкинули.
Другие писали, что «топить это бесчеловечно».
- С начала топят котят и травят собак, а потом удивляются, что в стране на помойках младенцев находят, - написала одна из горожанок. - Каждый решает сам быть Человеком или людишками. Есть гуманный способ предотвращения появления беспризорных животных — стерилизация. Все остальное - убийство.
Были те, кто обещал принести корм и подстилку для несчастных животных. А одна из ростовчанок приглядела одного из котов для себя, чтобы забрать его домой.