2018-09-14T10:51:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Нагибина парень просто так раздавал девушкам цветы

В социальных сетях появилось видео
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В социальных сетях обсуждают непродолжительное видео, которое опубликовали в городском паблике. Молодой человек с шикарным букетом красных роз шел по Нагибина, раздавая по пути по цветку девушкам и женщинам. Просто так.

Естественно, такой поступок не мог не вызвать десятки комментариев жителей донской столицы. Вариации были разными: «Да раздает потому, что на свидание девушка не пришла», «Хороший поступок, добро в массы», «Парень грехи замаливает и благодарит судьбу очевидно. Бог его сохранил и спас. Пусть ему повезет», «Развеял день приятностями, девушкам поднял настроение и самооценку», «Такой парень достоин нормальной девушки».

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На Нагибина парень раздавал цветы женщинам
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Даже стали поступать предложения от ростовчанок: «Молодой человек, переходите на Днепровский с розами», «Западный, пожа-а-алуйста». В общем, молодой человек точно поднял настроение женской половине Ростова-на-Дону.

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