2018-09-14T10:58:06+03:00
Общество

В День города в Ростове-на-Дону на велопарад ввели дресс-код

Мужчины должны быть в рубашках и бабочках, а женщины в платьях или юбках
Ольга ГОПАЛО
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Мужчины должны быть в рубашках и бабочках, а женщины в платьях или юбках.Мужчины должны быть в рубашках и бабочках, а женщины в платьях или юбках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 15 сентября, в Ростове-на-Дону будут отмечать День города. В этот день в донской столице запланирован велопарад. Желающих принять в нем участие будут ждать в 13:00 перед Ворошиловским мостом на Береговой. Старт запланирован на 13:30. Им предстоит преодолеть внушительное расстояние - до Богатяновского спуска.

Как рассказали в мэрии города, в велопараде могут участвовать все, кто любит спорт и активный отдых. Данное мероприятие абсолютно бесплатно для участия. Правда, от велосипедистов требуется своеобразный дресс-код в виде ретро-вещей. Так мужчины должны быть в рубашке и бабочке, а девушки в юбках или платье.

Известно, что первый стилизованный пробег в донской столице прошел шесть лет назад. В этом году традицию решили продолжить. Кроме того, один из велопарадов этого года собрал более пяти тысяч участников. Организаторы верят, что в этот раз их будет не меньше.

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