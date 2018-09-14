2018-09-14T11:06:01+03:00
Звезды

В Ростовской области чаще всего увековечивают Чехова, Платова и шахтеров

Кроме того, в регионе много памятников ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Илья БОГОМОЛОВ
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По данным Народной карты Яндекса аналитики сайта составили рейтинг памятников России и Ростовской области. Выяснилось, что по количеству скульптур, памятных камней, стел и других монументов лидерами являются Московская область, Москва и Краснодарский край. Донской регион только на восьмом месте.

Конечно, большинство памятников в каждом субъекте РФ посвящены войне и Владимиру Ленину. Но если исключить таковые, то становятся видны региональные особенности. Так в Ростовской области чаще, чем в других местах, увековечивают казаков, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и шахтеров. Из исторических личностей на Дону большинство монументов олицетворяют атамана Матвея Платова, писателей Антона Чехова и Михаила Шолохова, а также космонавта Юрия Гагарина.

Те же исследователи приводят цифры, что в Ростовской области 52,1% памятников посвящены войне, 29,8% - государству, 14,8% - хозяйству, науке и культуре, 3,2% - катастрофам.

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