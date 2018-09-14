В Ростовской области режим ограничения пребывания в лесах продлили до 1 октября

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-14T11:10:40+03:00

Уничтожить лес в считанные минуты может не только костер, но даже брошенный окурок. Фото: Влад КОМЯКОВ

В эти дни запрещено заезжать транспорту и разводить костры

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В Ростовской области продлен режим ограничения пребывания в лесах. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Соответствующее постановление об этом подписал глава ведомства.

Известно, что введенное ограничение будет действовать до 1 октября 2018 года. Причина - прогнозы по установлению на Дону самых высоких классов пожароопасности, четвертого и пятого.

Ограничение касается не только пребываний в лесах людей, но и въезда на их территорию транспорта. Исключение составят спецмашины пожарных частей, спасателей и патрульных.

В настоящее время мониторинг за донскими лесами усилен. В региональном министерстве добавили, что причиной абсолютного большинства возгораний в лесах, как правило, становится человеческий фактор.

При этом уничтожить лес в считанные минуты может не только костер, но даже брошенный окурок.

АЛЛО!

Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства по телефону 8-800-100-94-00.