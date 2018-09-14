2018-09-14T12:00:41+03:00
Общество

Холера из Украины: в Ростовской области делается все, чтобы не допустить заразу в водоемы

На Дону увеличили количество точек отбора воды, в том числе из Азовского моря
ГОШЕВ Игорь
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Сообщения об угрозе появились еще в середине лета.Сообщения об угрозе появились еще в середине лета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзор рассказали, что делается, чтобы не допустить холеру в Ростовскую область. В частности, еще в июле этого года в Интернете появилась информация, что Мариуполю и окрестностям грозит эпидемия холеры. При этом ссылка была на источник местной администрации. После этого санитарные врачи увеличили кратности отбора проб окружающей среды в два раза. Кроме того, было увеличено число точек отбора проб воды, в том числе и на приграничных территориях. А для проведения углубленных лабораторных исследований используется еще и база Ростовского противочумного института.

Однако в ведомстве добавили, что мониторинг за состоянием заболеваемости острыми кишечными инфекциями и наличием возбудителя холеры в окружающей среде проводится на системной основе начиная с первых чисел мая в еженедельном режиме каждый год. В частности, начиная с 3 мая было проведено 6 172 исследования на холеру. Пробы воды отбирали изо всех поверхностных водоемов области, в том числе и в Азовском море.

- В соответствии с действующими нормативными документами все больные острыми кишечными инфекциями обследуются на холеру, - объяснили в Управлении. - Положительных находок ни в окружающей среде, ни в материале от больных не выявлено.

Что касается числа заболевших острыми кишечными инфекциям, то статистика по ним не превышает среднемноголетних показателей.

В Роспотребнадзоре региона добавили, что угрозы для распространения инфекций на территории Ростовской области отсутствуют. Но в целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России.

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