День Танаиса 15 сентября 2018: программа мероприятий
День Танаиса 15 сентября 2018: программа мероприятий. Как рассказали в музее, в этом году праздник отмечает свой десятилетний юбилей. За это время его успели полюбить и оценить тысячи туристов. Гостей ждут ярмарка ремесел, а также различные игры и состязания. Здесь же запланировано выступление античного театра. Также весь день будут работать экспозиции и выставки музея-заповедника.
КОНКРЕТНО
Какая программа запланирована
15 сентября
10:00-16:30 - Праздничные действа у Башни поэтов (центральная праздничная площадка)
10:00 - Торжественная церемония открытия праздника – театрализованное представление.
10:40 - Ритуал посвящения в граждане города Танаиса: посвящаются спонсоры и партнеры музея-заповедника, внесшие значительный вклад в его развитие и процветание.
10:50 - Приветственная программа Общества донских греков «Танаис» – торжественная речь на греческом, национальный танец.
11:00 - Постановка мифа «Как Деметра научила людей хлеб сеять» – с ролевым участием всех желающих.
11:30 - «Пифийские игры» – конкурс творческих коллективов на приз зрительских симпатий.
12:30 - Игра-конкурс для зрителей «10 лет празднику «День Танаиса». Победителю – оригинальный приз.
13:10 - Розыгрыш праздничной лотереи «День Танаиса – 2018». Главный выигрыш – копия панафинейской амфоры.
13:30 - Состязания для зрителей в неолимпийских видах спорта: бег в мешках, перетягивание каната, борьба-армрестлинг, выжимание гирь и др. Впервые – античный футбол. Победителям – призы.
14:20 - Спектакль «Олимпийский симпосион» таганрогского античного театра.
15:00 - Праздничное дефиле «Парад исторических костюмов»: демонстрация моделей исторических костюмов.
15:20 - Танаисские Олимпийские игры – постановка Игр в классических традициях античного пятиборья с реконструкцией древних спортивных технологий и профессионально подготовленными участниками; награждение олимпиоников – победителей Игр: действо по мотивам древнегреческих олимпиад. Приз команде-чемпиону – копия панафинейской амфоры.
09:00-17:00 - Весь день работают экспозиции и выставки музея-заповедника:
- Музей истории Танаиса – в новом музейном здании;
- Выставочный комплекс – в старом музейном здании;
- Музей исторического костюма – на центральной усадьбе заповедника;
- Городище Танаис – экспозиция под открытым небом.
09:30-16:00 - «Ярмарка ремесел» - на центральной усадьбе музея-заповедника вдоль асфальтированных площадок, дорог и дорожек. Будут представлены керамика, живопись, плетеные изделия из лозы и камыша, сувенирная кукла, резьба по дереву, вышивка, изделия из кожи, изделия из бисера, витражное стекло и др.
09:30-16:00 - Работа интерактивных площадок (на открытом воздухе):
- «Античный стрелковый тир» – в оборонительном рву городища;
- Ателье «Фото в историческом костюме» – на центральной аллее рядом с билетной кассой у Выставочного комплекса;
- детская игровая площадка с бесплатными аттракционами: «Археологическая песочница», «Амфорный тир» – в ограждении напротив билетной кассы у Выставочного комплекса; бесплатный аттракцион «Фото в картине» – на площадке у южного входа в музейную аллею, напротив неогороженных помостами раскопов; изготовление памятных грамот, чеканка монет – в ярмарочных рядах.
- исторический практикум «Глиняная азбука» (в помещении «Музея детства») – освоение древней технологии изготовления керамической посуды для организованных групп детей и взрослых по предварительным заявкам;
- мастер-класс по древнему домашнему ремеслу «Плетение поясов» (на центральной аллее рядом с билетной кассой у Выставочного комплекса) – для детей и взрослых, индивидуальное обучение.
16:30-17:00 - Конец праздничного действа: театрализованное прощание с участниками и гостями праздника. Разъезд зрителей.