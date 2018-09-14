2018-09-14T13:00:02+03:00
Общество

Погода в День города Ростова-на-Дону 15 сентября 2018: горожан ждут хмурые выходные

В выходные 15-16 сентября 2018 в Ростове-на-Дону резко похолодает
Ольга ГОПАЛО
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15-16 сентября 2018 в Ростове-на-Дону будут отмечать День города.15-16 сентября 2018 в Ростове-на-Дону будут отмечать День города.Фото: Дмитрий НОРОВ
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Погода в День города Ростова-на-Дону 15 сентября 2018: горожан ждут хмурые выходные. В ближайшие выходные 15-16 сентября 2018 в Ростове-на-Дону будут отмечать 269-летнюю годовщину со дня образования донской столицы.

Однако уже к субботе заметно похолодает. Так, если в пятницу, 14 сентября, ожидается до плюс 30 градусов, после девяти вечера возможны небольшие осадки. То уже на следующий день, 15 сентября, похолодает до плюс 25 градусов. Ветер будет восточный, от одного до трех метров в секунду, но осадков после девяти утра не предвидится.

Погода наверстает свое в воскресенье, 16 сентября. Если верить метеорологам, то весь день будет идти дождь. Ветер немного усилится - до пяти метров в секунду. Температура воздуха снизится еще на пять градусов. Однако начало рабочей недели будет солнечным.

В дневные часы будет от плюс 16 до 22 градусов тепла, так что стоит доставать из шкафов кофты и легкие куртки. Ветер поменяет свое направление на северное.

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