2018-09-14T13:24:36+03:00
Общество

Как есть и худеть: «Miss Intercontinental» Валентина Расулова рассказала о секретах плоского живота

Девушке из Ростова-на-Дону удалось похудеть на 14 килограммов
ГОШЕВ Игорь
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Благодаря такой диете, красавица похудела на 14 килограммов. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Благодаря такой диете, красавица похудела на 14 килограммов. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Ростовчанка «Miss Intercontinental» Валентина Расулова рассказала о том, как нужно есть и худеть. О секретах спортивного и здорового тела она поведала своим подписчикам в Инстаграм.

- Конечно, первое это количество воды, не менее двух литров в день, - рассказала блондинка. - Далее важны витамины, питание и тренировки. А также здоровый восьмичасовой сон и хорошее настроение, которое должно быть обязательно. Чтобы худеть, необходимо обращать внимание на ваш суточный калораж. Лично я стараюсь не превышать в день 1500 калорий. Идеально для меня: рыбка с брокколи либо салат «Цезарь» без заправки. Но я тоже человек, и потому ем иногда не полезную еду. Просто потом стараюсь компенсировать ее спортом, а в следующие дни употребляю пищу полегче. Если хочу, чтобы у меня был плоский живот, то легкий ужин у меня не позднее 20 часов. После только водичка. Если есть сильный голод, то могу съесть творог или овощи.

Известно, что благодаря такой диете красавица похудела на 14 килограммов.

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