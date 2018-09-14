2018-09-14T13:41:11+03:00
Общество

«Идеальная попа»: фото невесты Баскова в джинсах набирает десятки тысяч лайков

Красавице Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону уже посвящают стихи и зовут замуж
ГОШЕВ Игорь
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Красавице уже посвящают стихи и зовут замуж. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавице уже посвящают стихи и зовут замуж. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Очередное фото невесты Николая Баскова уже набрало свыше сорока тысяч лайков. Блондинка из Ростова-на-Дону опубликовала снимок в джинсах, который просто свел с ума поклонников. Выходит, самой сексуальной блондинке России даже не надо раздеваться, чтобы получать сотни комплиментов.

- Хороший ракурс, - похвалил Викторию один из подписчиков.

- Какая попа идеальная, - согласен с ним другой.

Далее комплименты посыпались как из рога изобилия: «Красавица», «Очаровательная девушка», «Сногсшибательная красотка» и «Вы привлекательны в красоте и великолепии».

Но были и те, кому образ Виктории даже приходит во снах:

- Сегодня ты мне приснилась, даже просыпаться не хотелось, - признался один из фанатов.

Еще один пообещал в ближайшее время опубликовать стихи в ее честь. Третий же решил не ходить вокруг да около, а спросил прямо: «Ты выйдешь за меня замуж?». Правда, на это предложение руки и сердца красотка пока ничего не ответила.

lopyrevavikalopyrevavika
I just wanna be a reason behind your smile... V
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