«Идеальная попа»: фото невесты Баскова в джинсах набирает десятки тысяч лайков
Очередное фото невесты Николая Баскова уже набрало свыше сорока тысяч лайков. Блондинка из Ростова-на-Дону опубликовала снимок в джинсах, который просто свел с ума поклонников. Выходит, самой сексуальной блондинке России даже не надо раздеваться, чтобы получать сотни комплиментов.
- Хороший ракурс, - похвалил Викторию один из подписчиков.
- Какая попа идеальная, - согласен с ним другой.
Далее комплименты посыпались как из рога изобилия: «Красавица», «Очаровательная девушка», «Сногсшибательная красотка» и «Вы привлекательны в красоте и великолепии».
Но были и те, кому образ Виктории даже приходит во снах:
- Сегодня ты мне приснилась, даже просыпаться не хотелось, - признался один из фанатов.
Еще один пообещал в ближайшее время опубликовать стихи в ее честь. Третий же решил не ходить вокруг да около, а спросил прямо: «Ты выйдешь за меня замуж?». Правда, на это предложение руки и сердца красотка пока ничего не ответила.