2018-09-14T13:58:43+03:00
Общество

«А что так много одежды?»: Поклонники заподозрили, что звезда Playboy Мария Лиман показала свое свадебное платье

Модель из Ростова-на-Дону снова хочет попасть на обложку журнала
ГОШЕВ Игорь
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Модель из Ростова-на-Дону в очередной раз решила попасть на страницы одного из самых популярных мужских журналов. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Модель из Ростова-на-Дону в очередной раз решила попасть на страницы одного из самых популярных мужских журналов. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Модель из Ростова-на-Дону в очередной раз решила попасть на страницы одного из самых популярных мужских журналов. Не так давно она призвала каждого голосовать за нее на этом конкурсе и даже пообещала лайк на страничке тех поклонников, кто это сделает. А чтобы привлечь к себе еще больше внимания опубликовала совсем нехарактерный для нее снимок - в белом платье и широкополой шляпе. Романтичный кадр оценили не все. Кто-то из подписчиков написал:

- А что так много одежды? Таким образом попытавшись вернуть Марию к ее собственному стилю.

Был еще один комментарий с тем же умыслом: мол, «чего-то не хватает».

Но были и те, кому образ понравился.

- Круто. Одежда делает из тебя леди, - подметил один из фанатов модели.

- Шикарное платье, - восхитился другой.

А кто-то даже предположил, что именно в этом платье знойная брюнетка тайно вышла замуж, но показала его только спустя несколько месяцев после того, как состоялась официальная роспись. Пышное торжество красотка пообещала устроить чуть позже.

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Мария Лиман
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