2018-09-14T15:11:57+03:00
Общество

В день города «Ростелеком» подарит ростовчанам Wi-Fi и яркий цвет настроения

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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15 сентября «Ростелеком» приглашает горожан отпраздновать 269-й день рождения Ростова-на-Дону. Масштабный праздник, организованный Администрацией города, компания дополнит своим главным подарком – бесплатным Wi-Fi на площадке «Ростелекома» в парке «Левобережный». Здесь же развернется 3D-фотозона для любителей креативных кадров. Все желающие смогут поделиться впечатлениями в социальных сетях, поздравить друзей и принять участие в театрализованном открытии праздника, которое начнется в 11:00.

Развлекательная программа от «Ростелекома» ожидает гостей праздника и на правом берегу Дона. На набережной, в районе памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову, горожане смогут поучаствовать в кибертурнирах по FIFA и UFC, а также сыграть в любимую музыкальную игру Just Dance.

Около фонтана «Петровский» появится фотозона bullet time с эффектом заморозки движения. На основе фотографий, выполненных в корпоративных цветах «Ростелекома» - синем и оранжевом - состоится инстаграм-конкурс с хештегом #РостелекомРнД. Победители получат ценные призы от организаторов: камеру видеонаблюдения и «умные часы» с приложением «Где мои дети», которые позволяют контролировать местонахождение ребенка.

Кроме этого, в интерактивных зонах «Ростелекома» каждый желающий сможет ознакомиться с новыми технологиями, продуктами и сервисами, получить у специалистов компании консультацию, узнать о проводимых акциях, тарифах, скидках и подключить услуги оператора.

Время работы площадок «Ростелекома» 15 сентября:

- Парк Левобережный: с 11.00 до 20.00

- Городская набережная: с 11.00 до 15.00

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