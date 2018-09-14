2018-09-14T15:40:04+03:00
Здоровье

Ростовчанам на День города подарят бесплатную прививку от гриппа

На празднике можно будет не только повеселиться, но и пройти обследование
Илья БОГОМОЛОВ
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В городе пройдет профилактическая акция «Новый Ростов - Здоровый Ростов».В городе пройдет профилактическая акция «Новый Ростов - Здоровый Ростов».Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Управление здравоохранения Ростова подготовило подарок для всех жителей донской столицы ко Дню города. Завтра, 15 сентября, медики проведут бесплатные консультации и обследования в парке имени Горького с 12 до 18 часов. Там сотрудниками больниц № 6 и 8 будет организован мобильный прививочный пункт. Взрослым ростовчанам проведут вакцинацию против гриппа, после осмотра врача-терапевта и при наличии паспорта и полиса ОМС. Эндокринологи горбольницы № 4 проконсультируют горожан и при необходимости измерят уровень глюкозы в крови.

В парке Левобережный с 11 до 18 часов проведут прием сотрудники городской поликлиники № 10 и детской поликлиники № 4, и также будет работать «вакциномобиль».

А посетители набережной Дона смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С возле памятника адмиралу Ушакову, с 12 до 16 часов. Там же можно будет принять участие в викторинах по здоровому образу жизни.

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