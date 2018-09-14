Африканцы приедут на Дон перенимать опыт в добыче угля

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-14T15:33:36+03:00

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В донской регион с рабочим визитом прибыла делегация Королевства Эсватини (бывший Свазиленд). Это государство на юге Африки. Среди прибывших были принц Темба Арнольд Дламини и исполняющий обязанности комиссара по минеральным ресурсам страны Роберт Мендо Биела. Больше всего гостей интересует международное сотрудничество в угольной отрасли. Они хотят познакомиться с работой донских шахт и процессом добычи угля, а также получить опыт в повышении эффективности угледобычи.

Власти Ростовской области предложили зарубежным партнерам направить на Дон делегацию инженеров, чтобы они обменялись опытом с местными шахтерами.

– Сегодня в Ростовской области добывается порядка 5 миллионов тонн угля в год, одна половина которого используется на территории региона, а другая идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. У нас добывают антрацит высокого качества, который имеет большую теплоотдачу, но и добывается довольно тяжело – исключительно подземным способом, причем основные пласты залегают на глубине 400-700 метров, - сообщил министр промышленности и энергетики РО Михаил Тихонов.