2018-09-14T15:55:53+03:00
Происшествия

В Таганроге из-за коммунальной аварии разобрали трамвайные рельсы

Авария на коллекторе остановила движение маршрута № 2
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП от пользователя ВК Алексея Геннадьвича из группы "Мой Таганрог".Фото с места ЧП от пользователя ВК Алексея Геннадьвича из группы "Мой Таганрог".
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В Таганроге на улице Толбухина под трамвайными путями просела земля. Как сообщили в администрации города, ЧП произошло 13 сентября. Возле дома № 1 произошла авария на канализационном коллекторе. Устранением занялись специалисты местного водоканала.

- В ночь на 14 сентября аварийная бригада приступила к проведению земляных работ спецтехникой, - прокомментировал главный инженер «Водоканала» Юрий Поляков. – Работы существенно усложняли проходящие в этом месте грунтовые воды и подземные коммуникации, а также трамвайные рельсы, под которыми проходит коллектор. Поэтому было принято решение о демонтаже трамвайных путей для того, чтобы можно было быстрее и эффективнее выяснить и устранить причины аварии.

Работы на месте ЧП еще продолжаются. Бригады коммунальщиков работают круглосуточно, сменяя друг друга. Участок коллктора придется менять. Движение трамвая № 2 пока приостановлено.

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