В Ростовской области в два раза снизилось количество погибших на воде

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-14T16:45:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели донского региона подвели итоги своей работы во время купального сезона, который стартовал 1 июня, а завершился 31 августа. Все это время они работали в режиме повышенной готовности, особенно в дни проведения чемпионата мира по футболу (как известно, новый стадион находится на берегу Дона).

- На боевом посту находились около 500 спасателей, в том числе более 80 водолазов, - рассказали в региональном правительстве.

Учитывая, что лучший способ предотвращения несчастных случаев на воде - профилактическая работа, спасатели в течение купального сезона провели более 10 тысяч бесед о мерах безопасности.

Напомним, в Ростовской области к купальному сезону было открыто 133 пляжа, в том числе 27 детских; в муниципальных районах дополнительно организовано и подготовлено 132 места отдыха у воды.