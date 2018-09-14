2018-09-14T16:45:10+03:00
Общество

В Ростовской области в два раза снизилось количество погибших на воде

Спасатели подвели итоги лета
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Итоги купального сезона в Ростовской области: количество случаев гибели людей на воде сократилось вдвоеИтоги купального сезона в Ростовской области: количество случаев гибели людей на воде сократилось вдвое
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Спасатели донского региона подвели итоги своей работы во время купального сезона, который стартовал 1 июня, а завершился 31 августа. Все это время они работали в режиме повышенной готовности, особенно в дни проведения чемпионата мира по футболу (как известно, новый стадион находится на берегу Дона).

- На боевом посту находились около 500 спасателей, в том числе более 80 водолазов, - рассказали в региональном правительстве.

Учитывая, что лучший способ предотвращения несчастных случаев на воде - профилактическая работа, спасатели в течение купального сезона провели более 10 тысяч бесед о мерах безопасности.

Напомним, в Ростовской области к купальному сезону было открыто 133 пляжа, в том числе 27 детских; в муниципальных районах дополнительно организовано и подготовлено 132 места отдыха у воды.

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