В Ростове-на-Дону мужчина избил 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-14T17:19:44+03:00

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В Ростове-на-Дону правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на 17-летнюю школьницу. Это случилось 11 сентября на улице Локомотивной, когда юная ростовчанка шла по тротуару.

- По версии следствия, подозреваемый подошел к ранее незнакомой девушке и нанес удар рукой в область лица, после чего похитил принадлежащее ей имущество: золотую серьгу и наушники на общую сумму более 9 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК России по РО.

Забрав добычу, мужчина скрылся, а через два дня его удалось вычислить. Как сообщает региональный следком, ранее злоумышленник ранее был судим за убийство. На время расследования уголовного дела по факту грабежа мужчина будет находиться под стражей.