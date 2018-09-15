2018-09-15T00:33:53+03:00
Происшествия

Сирены завоют в Ростове-на-Дону 19 сентября

В городе пройдет учебная тревога
Илья БОГОМОЛОВ
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19 сентября с 11:20 до 12:00 жителей Ростова потревожит сирена. В городе будет проводиться тренировка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Услышав сигнал тревоги, ростовчане должны включить телевизор и радио (местного вещания) и прослушать учебное сообщение.

- Граждане, всегда будьте внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения. Помните, что умелые и оперативные действия – гарантия вашей безопасности, - обращается к жителям города местное управление по делам ГО и ЧС.

Напомним, это же ведомство сообщило, что по информации Ростовского гидрометцентра 15-17 сентября в городе и области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 метров в секунду. Возможны подтопления, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, повреждения крыш и обрывы проводов.

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