Где срубят деревья в центре Ростова-на-Дону: адреса запланированных работ
Администрация Ленинского района Ростова сообщила о том, где с 17 сентября по 30 ноября будет рубить сухие деревья, которые грозят падением в ветренную погоду. Снос аварийно-опасных стволов запланирован по следующим адресам:
- переулок Гвардейский, 62, 63А и от улицы Малюгиной до улицы Филимоновской, четная сторона вдоль дороги;
- улица Гайдара, 32/1, 36, 32/1, 33 (около детских садов);
- улица Обороны, 1В;
- улица Локомотивная, 5;
- улица Мечникова, 37; 35;
- улица Пушкинская, 79;
- проспект Буденновский, 1А-1Б, 4 (подпорная стена сквера);
- улица Катаева, 22, 70;
- улица Текучева, 47А, 33;
- улица Зенитчиков, 25;
- улица Пермская, 22;
- улица Ульяновская, 10/5 (со стороны улицы Донской);
- 2-ой Переулок, 116;
- улица Народного Ополчения, 83;
- улица Зоологическая, 36;
- переулок Островского, 105/65 (со стороны улицы Лермонтовской);
- переулок Семашко, 3;
- переулок Братский, 112;
- улица Малюгиной, 85;
- улица Согласия, 12А;
- улица Варфоломеева, 117; 125;
- улица Социалистическая, 66;
- переулок Халтуринский, 55;
- улица Темерницкая, 37;
- улица Береговая, 4;
- улица Красноармейская, 20А.
Чиновники призывает жителей города, которые паркуют свои автомобили по указанным адресам, обязательно оставлять на лобовом стекле номера телефонов.