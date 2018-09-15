Где срубят деревья в центре Ростова-на-Дону: адреса запланированных работ

СЕГОДНЯ 00:30 2018-09-15T00:31:23+03:00

В Ленинском районе Ростова запланированы работы по очистке территории от сухих деревьев Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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Администрация Ленинского района Ростова сообщила о том, где с 17 сентября по 30 ноября будет рубить сухие деревья, которые грозят падением в ветренную погоду. Снос аварийно-опасных стволов запланирован по следующим адресам:

- переулок Гвардейский, 62, 63А и от улицы Малюгиной до улицы Филимоновской, четная сторона вдоль дороги;

- улица Гайдара, 32/1, 36, 32/1, 33 (около детских садов);

- улица Обороны, 1В;

- улица Локомотивная, 5;

- улица Мечникова, 37; 35;

- улица Пушкинская, 79;

- проспект Буденновский, 1А-1Б, 4 (подпорная стена сквера);

- улица Катаева, 22, 70;

- улица Текучева, 47А, 33;

- улица Зенитчиков, 25;

- улица Пермская, 22;

- улица Ульяновская, 10/5 (со стороны улицы Донской);

- 2-ой Переулок, 116;

- улица Народного Ополчения, 83;

- улица Зоологическая, 36;

- переулок Островского, 105/65 (со стороны улицы Лермонтовской);

- переулок Семашко, 3;

- переулок Братский, 112;

- улица Малюгиной, 85;

- улица Согласия, 12А;

- улица Варфоломеева, 117; 125;

- улица Социалистическая, 66;

- переулок Халтуринский, 55;

- улица Темерницкая, 37;

- улица Береговая, 4;

- улица Красноармейская, 20А.

Чиновники призывает жителей города, которые паркуют свои автомобили по указанным адресам, обязательно оставлять на лобовом стекле номера телефонов.