2018-09-15T07:55:47+03:00
Спорт

Хоккеисты "Ростова" начали сезон с победы над "Чебоксарами"

Счет первого матча - 2:3
Илья БОГОМОЛОВ
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"Ростов" выигрывает матч открытия сезона. Фото: ХК "Ростов"."Ростов" выигрывает матч открытия сезона. Фото: ХК "Ростов".
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"Ростов" начинает и выигрывает. Хоккеисты с берегов Дона стартовали в новом сезоне с победы. 14 сентября они обыграли клуб "Чебоксары" на выезде со счетом 2:3.

В первом периоде игра прошла под диктовку "кондоров". Ростовчане первыми оформили гол, его исполнил Никита Глотов. Но "богатыри" почти сразу же сравняли счет, ответил Игорь Карпов. Во втором периоде хозяева льда пошли в атаку, но гости стояли крепко, а на 34 минуте Павел Щербаков забросил в дальнюю девятку ворот "Чебоксаров". В третьем периоде обе команды ушли в оборону, но на 50 минуте Артем Шулев забил третий гол ростовчан. Соперники ответили шайбой на шайбу, и на этом матч и закончился - 2:3.

Повторная игра клубов состоится сегодня, 15 сентября, в 13:00.

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