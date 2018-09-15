Донские вина и борщ покорили африканских гостей

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-15T15:18:23+03:00

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Делегацию африканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд) повезли по туристическим и культурным достопримечательностям Ростовской области. Гости побывали в Литературном музее Антона Чехова в Таганроге и в военно-историческом комплексе «Самбекские высоты». В Новочеркасске им организовали встречу с руководством ЮРГПУ и показали старейший геологический музей юга России, где африканцы заинтересовались редчайшими образцами из давно исчезнувших месторождений – экспонатами, не имеющими аналогов в мире. Напомним, иностранцев на донской земле больше всего интересует навыки местных жителей в добыче угля.

- Гости высоко оценили блюда донской кухни – борщ и окрошку, – а также местные вина, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Добавим, что визит представителей королевства Эсватини в донской регион длился пять дней.