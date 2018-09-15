В Ростове-на-Дону увековечили Петра Первого

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-15T15:33:51+03:00

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Сегодня, 15 сентября, в День города, в Ростове-на-Дону торжественно открыли бронзовый памятник Петру I. Скульптурная композиция изображает не только первого российского императора, но и казака, который подносит ему ковш с водой. Это воспроизведение старой легенды о Богатом колодезе. Предание гласит, что в 1696 году государь приезжал на Дон и на месте будущего города Ростова испил воды из местного источника. Вода понравилась правителю, поже он отмечал это место на картах, как "Богатый колодезь".

Скульптурную композицию поставили на территории памятного комплекса "Богатый источник", который открыли в июне этого года после капитального ремонта. Ранее он символизировал для ростовчане историю о приезде Петра I. Добавим, что автор памятника – знаменитый ростовский скульптор Сергей Олешня, а сам монумент дополняет небольшой фонтан.

В администрации города отметили, что установленная композиция - это память об огромной роли императора в выходе России к берегам Азовского моря, в выборе места, на котором уже после его смерти была построена ростовская крепость.