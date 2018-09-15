В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил ребенка и уехал с места происшествия

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-15T16:14:21+03:00

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В социальной сети появился пост о ДТП, которое произошло днем, 14 сентября, в Ростове. Автор сообщения рассказал, что на перекрестке улиц Станиславского и Журавлева водитель Hyundai Solaris сбил мальчика на пешеходном переходе. У пострадавшего сломана рука и несколько ушибов. По словам ребенка, автомобилист через окно спросил у него, нужно ли куда-нибудь отвезти и, получив отказ, уехал с места происшествия. Паренек встал и, зажимая сломанную руку, самостоятельно дошел до дома, откуда его повезли в травмпункт.

Родственники мальчика написали заявление в полицию, а теперь ищут свидетелей ДТП через социальные сети.

В комментариях под постом ростовчане пишут, что родители мальчика тоже виноваты в ситуации, так как не уследили за ребенком и не привили ему правильное поведение на дороге.