Где отключат свет в Ростове-на-Дону 17-21 сентября 2018: без электричества останется рынок "Темерник"

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-15T19:09:10+03:00

Где отключат свет в Ростове-на-Дону 17-21 сентября 2018: адреса отключений

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Согласно графику плановых отключений Ростовских городских электросетей, на следующей рабочей неделе 17-21 сентября без света останутся следующие адреса.

С 17 по 21 сентября с 9 до 17 часов - Владикавказская, 1-23, 2-28; Красногвардейская, 1-31, 2-32; Бондаренко, 14, 14А, 14Б, 16-22; Волгоградская, 1-23, 2-28; Текучева, 9-35, 18-66; Муравьева, 2; Булавина 1-11А; Трудовой, 2-10; Артельный, 5-9; Громкий, 1-11, 2-22; Подсолнечный, 1-9, Балочная 12-34, 23-35; Нижегородская, 43-49А, Б, В, Г, 34-112; Листопадова, 100-108, 176-180; Искусственная, 72-98, 47-69; поселок Мясникован и рынок "Темерник".

17 сентября с 9 до 17 часов - Обский, 81-117, 102-122; Уральский, 91-122/1, 104-130; Ухтомский, 71-135, 78-136; Украинская, 73-91, 54-72; Хибинский, 125; 19-я Линия, 11-53, 14-58; Мясникова, 24-40; 17-я Линия, 24-76, 25-87; 1-я Пролетарская, 24-38, 27-41; Листопадова, 22-30, 31-47; 18-я Линия, 1-23, 2-28; Майская, 7-13, 8-12; Мурлычева, 28-30; Советская, 9-11; Коммунистический, 6, 8/2; Стачки, 251А, 253А, 257; СНТ "Садовод-Любитель"; Филимоновская, 147-157, 102-128; Семашко, 108-118.

18 сентября с 9 до 17 часов - Лермонтовская, 174-194, 227-233; Тельмана, 130-150, 155-177; Крепостной, 113-137, 128; Журавлева, 117-139, 128-148; Красноармейская, 137-157; Города Волос, 118-130, 137-147; Вагулевского, 97-147, 106-126; Лензаводская, 1-41, 2-24; Рыбный, 32; Ставского, 8-24, 9-27; Ярославский, 5-7; Ленина, 143-157; улицы Выездная, Полтавская и Лебединская; переулки Актюбинский и Гаевский; Вятская, 102-106; Беломорский 98/1.

19 сентября с 9 до 17 часов - Варфоломеева, 311-339, 350-372; Нахичеванский, 68-98, 71-77; Малюгиной, 253-299, 284-338; Филимоновская, 287-341, 248-288; Крепостной, 132; Коммунистический, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1; 2-я Краснодарская, 78/3; Ленина, 83А, Б, 85/3, 89/4; Комарова, 28, 28/2, 28/6, 28Б, В, Г, Е;

20 сентября с 9 до 17 часов - Малюгиной, 238-272; Филимоновская, 263-275, 220-230; Журавлева, 139-151, 158-160; Коммунистический, 12/4, 16, 20, 20/1, 20/4; Зорге, 2, 4, 8/2.

21 сентября с 9 до 17 часов - Крепостной, 103-115, 116-124; Красноармейская, 248-264; Восточная, 37-53, 46-54; Горького, 247-253; Нахичеванский, 61/1; Филимоновская, 327, 252; Коммунистический, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14.