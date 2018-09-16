2018-09-16T09:21:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Театральной площади фейерверк посмотрели тысячи горожан

По официальным данным, на Дону живут 1 130 305 человек
Ольга ГОПАЛО
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В эти выходные в Ростове-на-Дону отмечают 269-летнюю годовщину со дня образования донской столицы.В эти выходные в Ростове-на-Дону отмечают 269-летнюю годовщину со дня образования донской столицы.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В эти выходные, 15-16 сентября 2018 года, в Ростове-на-Дону отмечают 269-летнюю годовщину со дня образования донской столицы. Накануне, в субботу, 15 сентября, на Театральной площади прошел большой гала-концерт, финальной точкой которого стал фейерверк.

По данным администрации города, приехали посмотреть действо десятки тысяч горожан и гостей донской столицы. Известно, что по официальным данным, ростовчанами себя называют 1 130 305 человек. А Ростов-на-Дону - десятый город России по численности населения. Гостей порадовали своей концертной программой не только лучшие коллективы города, но и звездные исполнители – группы «Серебро» и «Кватро».

А в парке «Левобережный» горожан с праздником поздравила «Комсомолка». В воскресенье, 16 сентября, праздничная программа продолжится. Полный список мероприятий смотрите здесь.

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