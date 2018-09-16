СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-16T11:30:09+03:00

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В Ростове-на-Дону в ночной аварии на Большой Садовой в День города пострадал ребенок. ЧП случилось в ночь на воскресенье, 16 сентября, в самом центе донской столицы. Фото появились в социальных сетях. Под ними уже десятки тысяч лайков и комментариев.

По словам очевидцев, дорожное происшествие случилось недалеко от главного городского парка имени Максима Горького. По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем легковушки «Лада Приора» при развороте, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с иномаркой «Тойота Рав-4», за рулем которого был водитель вдвое старше него.

Как рассказали журналистам в Главном управлении МВД Росси по Ростовской области, в результате аварии пострадал четырехлетний пассажир внедорожника. По факту дорожного происшествия проводится проверка, по результатам которой будут известны все обстоятельства случившегося.