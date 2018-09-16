В Ростове-на-Дону на Западном машина такси ушла под землю

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-16T11:20:25+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают чрезвычайное происшествие, фотографию которого опубликовал один из горожан. На снимках видно, как автомобиль с шашечками ушел под землю передним колесом. По словам автора фото, инцидент произошел на улице Тружеников 11.

- Такси провалилось в яму, размытую прорванной канализацией, - написал ростовчанин.

Так ли это, предстоит выяснить специалистам. А пока Интернет-пользователи пишут: «впрочем ничего нового», «не прошло и пару дней» и «а вы говорите еще и о метро».

В итоге, пост с фотографией собрал десятки тысяч лайков. Как говорят эксперты, теперь владельцу машины надо будет установить хозяина территории, на которой произошел инцидент, и написать претензию в двух экземплярах. В течение месяца получить ответ и, если он его не устроит, обращаться в суд.