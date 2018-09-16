В Батайске прохожий ограбил женщину, у которой попросил воды

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-16T12:12:13+03:00

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В городе Батайске Ростовской области произошло преступление. О нем в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что на улице к ней подошел незнакомец и сорвал с ее шеи сразу две цепочки. Стоимость пропажи хозяйка ювелирных изделий оценила в 60 тысяч рублей. Как удалось выяснить стражам порядка, мужчина попросил у потерпевшей воды. А пока та пыталась достать бутылку из сумки, злоумышленник, воспользовавшись тем, что вокруг ни души, отобрал ювелирку.

По горячим следам нападавшего удалось задержать. Им оказался 24-летний жить того же города. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных. Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.