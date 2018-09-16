В Ростовской области воришка вынес из чужого дома компьютер и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-16T13:30:22+03:00

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В полицию Ростовской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По словам женщины, кто-то залез к ней в квартиру, расположенную в двухэтажном доме, разбил окно, а после вынес монитор и системный блок. Инцидент произошел в Каменском районе Дона. Отыскать злоумышленника полицейским не составило труда.

Как рассказали в донском главке, мужчина добрался на попутной машине до ближайшего ломбарда и заложил украденное. В итоге, 29-летнего дончанина задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Теперь, если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновными ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных. Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.