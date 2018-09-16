В Новочеркасске мужчина стащил опору линии электропередач

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-16T17:02:26+03:00

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В Ростовской области неизвестный украл опору линий электропередач. Инцидент произошел в городе Новочеркасске. В полицию поступило заявление о краже. Как рассказали в Главному Управлении МВД России по региону, стражам порядка удалось выяснить, что преступление произошло в одном из поселков Новочеркасска. Там злоумышленник распилил недействующую электроопору на части. После этого он погрузил их в автомобиль.

- Затем мужчина вывез похищенное в центр города и продал, - добавили в ведомстве. - Оперативники установили подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий, ранее судимый за кражу 50-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теперь судьбу задержанного будет решать суд.

Напомним, в Ростове-на-Дону местный житель спалил дом из мести. Хозяйка квартиры рассказала, что не пустила пьяного мужчину на порог.