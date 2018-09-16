В Ростове-на-Дону горожанин взял велосипед на прокат и сдал его в ломбард

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-16T17:47:36+03:00

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В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина угнал велосипед. Об этом в полицию города сообщила сотрудница велопроката. Она рассказала стражам порядка, что клиент как полагается предоставил свои паспортные данные и номер мобильного телефона. Он обещал сдать транспортное средство до полуночи того же дня. Однако после указанного времени перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицейский отдел.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, стражам порядка удалось вычислить злоумышленника. Им оказался 29-летний ростовчанин. Молодой мужчина не долго думая сдал угнанный им велосипед в ломбард.

Известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь его участь будет решать суд.

- Похищенное имущество уже вернули законной владелице, - добавили в донском главке.