Южный подъезд к Ростову-на-Дону встал в большую пробку

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-17T10:41:49+03:00

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Утром, 17 сентября, на Южном подъезде образовалась большая пробка. Как сообщили очевидцы, она растянулась до Садовой, при этом скорость потока была очень низкой.

- Никаких аварий не было, судя по всему, период отпусков закончился, пора снова привыкать к автомобильным пробкам по утрам, хотя, после открытие Южного подъезда, все равно значительно лучше, - говорит житель Батайска Николай Соколовский.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на прошлой неделе также большие пробки наблюдались на Вавилова, Особенной, Малиновского, Всесоюзной (Западный выезд из донской столицы) и Ворфоломеева, также были заторы на Нагибина, которые связаны с ремонтом путепровода на Нансена.

А вот самая продолжительная пробка возникла утром 13 сентября на улицах Вавилова, Шеболдаева, Стадионной и площади Народного Ополчения. Водители потеряли там больше двух часов.