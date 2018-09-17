2018-09-17T10:41:49+03:00
Общество

Южный подъезд к Ростову-на-Дону встал в большую пробку

Скорость потока не превышала семь километров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Утром 17 сентября в Ростове снова возникли пробкиУтром 17 сентября в Ростове снова возникли пробкиФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Утром, 17 сентября, на Южном подъезде образовалась большая пробка. Как сообщили очевидцы, она растянулась до Садовой, при этом скорость потока была очень низкой.

- Никаких аварий не было, судя по всему, период отпусков закончился, пора снова привыкать к автомобильным пробкам по утрам, хотя, после открытие Южного подъезда, все равно значительно лучше, - говорит житель Батайска Николай Соколовский.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на прошлой неделе также большие пробки наблюдались на Вавилова, Особенной, Малиновского, Всесоюзной (Западный выезд из донской столицы) и Ворфоломеева, также были заторы на Нагибина, которые связаны с ремонтом путепровода на Нансена.

А вот самая продолжительная пробка возникла утром 13 сентября на улицах Вавилова, Шеболдаева, Стадионной и площади Народного Ополчения. Водители потеряли там больше двух часов.

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