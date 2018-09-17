В Ростове-на-Дону на Текучева запретят остановку машин

СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-17T10:59:55+03:00

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Департамент автодорог распространил официальное сообщение о том, что через месяц (с 6 октября) на улице Текучева у дома № 149 будет запрещена остановка транспортных средств.

- Это связано с необходимостью увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, - рассказали в администрации города, добавляя, что также запрещена остановка транспортных средств по адресу: проспект Соколова, 96.

А вот на Штахановского предусмотрено временное ограничение движения, что связано с необходимостью приведения в порядок конструкций надземного пешеходного перехода (остановка «Лестница»). В частности, 4 октября по 1 ноября будет поэтапно ограничено движение в зоне расположения сооружения (не более одной полосы в каждом направлении).

- С целью обеспечения безопасности дорожного движения также будет введено ограничение максимальной скорости движения - 40 км/ч по переулку Доломановский (на участке Серафимовича/Темерницкой), - предупреждают автомобилистов в администрации.