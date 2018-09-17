2018-09-17T14:21:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону рухнувшая ветка дерева помяла припаркованный Mercedes

Машине потребуется серьезный ремонт
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону во время дождя огромная ветка дерева рухнула на припаркованный автомобиль Mercedes. ЧП произошло в Нахичеванском переулке 16 сентября. Фото пострадавшей машины появилось в социальной сети. Судя по снимку, у иномарки помят кузов и разбито заднее стекло. В комментариях горожане пишут, что это была "месть" за то, что водитель припарковался в неположенном месте.

- Оштрафовали на пять тысяч за неправильную парковку. И ущерб машине, конечно, неалый, - рассказала ростовчанка, которая представилась соседкой автомобилиста.

Многие отмечают, что водитель не сможет предъявить претензий коммунальной службе или управляющей компании дома, во дворе которого ракололось дерево, так как в городе действовало штормовое предупреждение. Во время него, как известно, спасатели просят не парковать машины под деревьями.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что следует предпринять водителям, чьи авто пострадали от упавших веток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ноги надо поджимать»: Поклонников удивили супердлинные ноги жены Диброва
«Красивая попка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о том, как правильно тренироваться
«Красота неземная»: невеста Баскова искупалась топлесс в бассейне
В Ростовской области ищут 28-летнего жителя Батайска
В Ростове-на-Дону с берегов реки Темерник вывезли восемь грузовиков с мусором
Прожиточный минимум за второй квартал 2018 года Ростов-на-Дону: сумма выросла
Гостиница, впустившая двух горячих ростовчанок на ночь, поплатилась телевизором
Максим Галкин подарил попугая жако мальчику из Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Текучева запретят остановку машин
Южный подъезд к Ростову-на-Дону встал в большую пробку
В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина столкнулись три легковушки
В Ростове-на-Дону горожанин взял велосипед на прокат и сдал его в ломбард
В Новочеркасске мужчина стащил опору линии электропередач
В Ростове-на-Дону мужчина из мести спалил дом
Ростов-на-Дону после небольшого ливня стал похож на Венецию
В Ростовской области воришка вынес из чужого дома компьютер и сдал в ломбард
В Батайске прохожий ограбил женщину, у которой попросил воды
В Ростове-на-Дону на Западном машина такси ушла под землю
В Ростове-на-Дону в ночной аварии на Большой Садовой в День города пострадал ребенок
В Ростове-на-Дону на Театральной площади фейерверк посмотрели тысячи горожан
Где отключат свет в Ростове-на-Дону 17-21 сентября 2018: без электричества останется рынок "Темерник"
В Ростове-на-Дону задержан серийный преступник, который нападал на женщин сзади
Ростовская бизнес-леди заняла у знакомого 300 тысяч рублей и "потерялась" в другом городе
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил ребенка и уехал с места происшествия
В Ростове-на-Дону увековечили Петра Первого
Донские вина и борщ покорили африканских гостей
Хоккеисты "Ростова" начали сезон с победы над "Чебоксарами"
Где срубят деревья в центре Ростова-на-Дону: адреса запланированных работ