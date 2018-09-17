В Ростове-на-Дону рухнувшая ветка дерева помяла припаркованный Mercedes

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-17T14:21:24+03:00

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В Ростове-на-Дону во время дождя огромная ветка дерева рухнула на припаркованный автомобиль Mercedes. ЧП произошло в Нахичеванском переулке 16 сентября. Фото пострадавшей машины появилось в социальной сети. Судя по снимку, у иномарки помят кузов и разбито заднее стекло. В комментариях горожане пишут, что это была "месть" за то, что водитель припарковался в неположенном месте.

- Оштрафовали на пять тысяч за неправильную парковку. И ущерб машине, конечно, неалый, - рассказала ростовчанка, которая представилась соседкой автомобилиста.

Многие отмечают, что водитель не сможет предъявить претензий коммунальной службе или управляющей компании дома, во дворе которого ракололось дерево, так как в городе действовало штормовое предупреждение. Во время него, как известно, спасатели просят не парковать машины под деревьями.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что следует предпринять водителям, чьи авто пострадали от упавших веток.