Гостиница, впустившая двух горячих ростовчанок на ночь, поплатилась телевизором

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-17T16:26:50+03:00

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Необычную кражу раскрыли полицейские в Ростове-на-Дону. К стражам порядка обратился администратор одной из гостиниц города - из номера заведения пропал телевизор. Во время расследования выяснилось, что накануне комнату снимал молодой человек, который привел туда двух девушек. С красавицами постоялец познакомился в тот же вечер на улице.

- Дождавшись, пока парень уснет, злоумышленницы вынесли телевизор, завернув его в простынь. Украденное ростовчанки сдали в ломбард, а деньгами распорядились по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники уголовного розыска задержали красавиц 22 и 24 лет. Одна из них, как выяснилось уже была осуждена за подобное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одна из девушек заключена под стражу, другая находится под подпиской о невыезде.