СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-17T16:30:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Прожиточный минимум за второй квартал 2018 года Ростов-на-Дону: сумма выросла. Об этом сообщает Ростовстат. В частности, по сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума увеличилась в среднем на 2,7 процента. Для трудоспособного населения и для пенсионеров величина прожиточного минимума стала выше на 2,7 процента, а для детей - на три процента.

Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально. Он предусматривает, что в потребительскую корзину включается необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, который определяется в натуральных показателях, а также непродовольственные товары и услуги - в процентах от стоимости продуктов питания. В абсолютных цифрах для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет теперь 10 412 рублей, для пенсионеров - 7 941 рубль, а для детей - 10 413 рублей. Стоимость непродовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину составила 2170 рублей, услуг - 2 605 рублей, а расходы по обязательным платежам и сборам - 704 рубля.