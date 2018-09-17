В Ростовской области ищут 28-летнего жителя Батайска

СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-17T16:58:50+03:00

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В Ростовской области ищут 28-летнего Павла Тучкова. Известно, что в последний раз его видели в конце лета - 27 августа 2018 года. Однако до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- Сообщается, что рост мужчины 190 сантиметров, он среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», который занимается его розыском вместе с полицией. - У него при себе были документы, а такж он передвигался на автомобиле «Хендай Акцент».

Из особых примет - есть татуировки. Если вы что-то знаете о местонахождении Павла Тучкова, звоните по телефонам, указанным ниже.

Поисковики просят не быть равнодушными к чужой беде, а, по возможности, оказать помощь. В настоящее время листовки с изображением Павла Тучкова развешивают в крупных тоговых центрах, автобусных остановках и вокзалах Дона.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.