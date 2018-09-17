«Красота неземная»: невеста Баскова искупалась топлесс в бассейне
Викторию Лопыреву недаром называют самой сексуальной блондинкой России. Каждое ее фото вызывает бурю оваций у поклонников. И даже серьезные отношения с главным тенором российской эстрады Николаем Басковым не отпугнули от нее кавалеров. Вот и на этот раз красавица из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне. Судя по снимку, блондинка искупалась в нем топлесс. От комплиментов просто нет отбоя.
- Красота неземная, - написал один из них. - Правда, пена мешает, не видно ничего
- Вода какая, хорошо тебе, наверное? Все бурлит, - позавидовал другой.
Были и те, кто приглашал с собой:
- Викуля! Вот, если бы поехали в Тыву, я бы баньку натопил и напарил бы тебя как следует! - предложил один из воздыхателей.
Были и те, кто посвящал самой сексуальной блондинке страны стихи.
- Все хорошо, но меня нет рядом, - сокрушается на странице в Инстаграм один из фанатов Лопыревой.
- А где же Коля? - вспомнил о женихе красотки другой.
К слову, фотографию мгновенно оценили свыше 48 тысяч подписчиков.