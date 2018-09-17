«Красота неземная»: невеста Баскова искупалась топлесс в бассейне

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-17T17:20:22+03:00

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Викторию Лопыреву недаром называют самой сексуальной блондинкой России. Каждое ее фото вызывает бурю оваций у поклонников. И даже серьезные отношения с главным тенором российской эстрады Николаем Басковым не отпугнули от нее кавалеров. Вот и на этот раз красавица из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне. Судя по снимку, блондинка искупалась в нем топлесс. От комплиментов просто нет отбоя.

- Красота неземная, - написал один из них. - Правда, пена мешает, не видно ничего

- Вода какая, хорошо тебе, наверное? Все бурлит, - позавидовал другой.

Были и те, кто приглашал с собой:

- Викуля! Вот, если бы поехали в Тыву, я бы баньку натопил и напарил бы тебя как следует! - предложил один из воздыхателей.

Были и те, кто посвящал самой сексуальной блондинке страны стихи.

- Все хорошо, но меня нет рядом, - сокрушается на странице в Инстаграм один из фанатов Лопыревой.

- А где же Коля? - вспомнил о женихе красотки другой.

К слову, фотографию мгновенно оценили свыше 48 тысяч подписчиков.