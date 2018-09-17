2018-09-17T17:28:59+03:00
Общество

«Красивая попка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о том, как правильно тренироваться

Звезда рассказала о собственных секретах успеха
ГОШЕВ ИГорь
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Звезда рассказала о своих секретах успеха. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Звезда рассказала о своих секретах успеха. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото из спортзала. Им она проиллюстрировала советы, которые дала своим подписчикам. В частности, о том, как поддерживать или даже создать идеальные формы.

- Когда тело заряжено на сто процентов, когда вместе с мышцами тренируешь такие качества, как силу, гибкость, уверенность, выдержку, то очень здорово чувствуешь не только себя, но и ритм города, - поделилась она собственными наблюдениями. - Живешь в потоке событий, следишь за дыханием. А еще в спорте очень точно понимаешь, что если есть цель, то ее можно достичь! Меня часто спрашивают про секреты идеального тела, все просто - желание, правильное питание, хорошее настроение и отличный тренер. Функциональные тренировки дарят прекрасный заряд. Мне нравится индивидуальный подход, когда вместе с тренером прорабатываешь свои - личные зоны. При этом, конечно, испытываешь разные эмоции, иногда крепко сжимаешь зубы и терпишь, выполняя какое-то сложное упражнение. Но при этом, в конце, всегда ощущаешь безграничную благодарность за вдохновляющий результат.

В итоге, пост красавицы набрал десятки тысяч лайков. Поклонники восхищаются фигурой певицы, а также делают комплименты ее пятой точке.

- Красивая попка, - написал один из поклонников.

kottovakottova
Когда тело заряжено на 100 %
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