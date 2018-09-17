«Ноги надо поджимать»: Поклонников удивили супердлинные ноги жены Диброва

СЕГОДНЯ 17:43 2018-09-17T17:43:42+03:00

Но «Миссис Россия» заверила поклонников, что не использовала фотошоп

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Новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой стало предметом обсуждения в Интернете. Мать троих детей опубликовала в своем Инстаграм фотографию, в которой поздравила подругу.

- Дорогая Анечка, ты со мной на всех этапах, спасибо, - написала Полина. - От всей души поздравляю тебя! Будь счастлива! Будь всегда такой! Я всегда рядом, мы всегда рядом!

Однако внимание поклонников привлек не трогательный пост-поздравление, а фото. На нем многодетная мать продемонстрировала свои восхитительные ноги. И, как результат, получила сотни комментариев по теме.

- Полина, ноги даже не от ушей, от макушки, - написал один из подписчиков. - Просто фантастическая красавица!

- Вот это ноги, - написал ей другой.

Еще один дал совет: «Ноги надо поджимать, чтоб не завидовали». На что еще его оппонент отметил: «Зависть - плохое качество».

Были и те, кто решил, что Диброва использовала фотошоп, чтобы зрительно увеличить нужные пропорции. На что красавица лично ответила, что это не про нее.

- Напишите номер, пришлю вам фото оригинальные, - написала Полина там же в комментариях. - А потом напишите честно под постом, что увидели, и что я изменила.

polinadibrova Практически как 10 лет назад ...

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