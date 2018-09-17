«Ноги надо поджимать»: Поклонников удивили супердлинные ноги жены Диброва
Новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой стало предметом обсуждения в Интернете. Мать троих детей опубликовала в своем Инстаграм фотографию, в которой поздравила подругу.
- Дорогая Анечка, ты со мной на всех этапах, спасибо, - написала Полина. - От всей души поздравляю тебя! Будь счастлива! Будь всегда такой! Я всегда рядом, мы всегда рядом!
Однако внимание поклонников привлек не трогательный пост-поздравление, а фото. На нем многодетная мать продемонстрировала свои восхитительные ноги. И, как результат, получила сотни комментариев по теме.
- Полина, ноги даже не от ушей, от макушки, - написал один из подписчиков. - Просто фантастическая красавица!
- Вот это ноги, - написал ей другой.
Еще один дал совет: «Ноги надо поджимать, чтоб не завидовали». На что еще его оппонент отметил: «Зависть - плохое качество».
Были и те, кто решил, что Диброва использовала фотошоп, чтобы зрительно увеличить нужные пропорции. На что красавица лично ответила, что это не про нее.
- Напишите номер, пришлю вам фото оригинальные, - написала Полина там же в комментариях. - А потом напишите честно под постом, что увидели, и что я изменила.
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