2018-09-17T17:43:42+03:00
Общество

«Ноги надо поджимать»: Поклонников удивили супердлинные ноги жены Диброва

Но «Миссис Россия» заверила поклонников, что не использовала фотошоп
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой стало предметом обсуждения в Интернете. . Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой стало предметом обсуждения в Интернете. . Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
Изменить размер текста:

Новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой стало предметом обсуждения в Интернете. Мать троих детей опубликовала в своем Инстаграм фотографию, в которой поздравила подругу.

- Дорогая Анечка, ты со мной на всех этапах, спасибо, - написала Полина. - От всей души поздравляю тебя! Будь счастлива! Будь всегда такой! Я всегда рядом, мы всегда рядом!

Однако внимание поклонников привлек не трогательный пост-поздравление, а фото. На нем многодетная мать продемонстрировала свои восхитительные ноги. И, как результат, получила сотни комментариев по теме.

- Полина, ноги даже не от ушей, от макушки, - написал один из подписчиков. - Просто фантастическая красавица!

- Вот это ноги, - написал ей другой.

Еще один дал совет: «Ноги надо поджимать, чтоб не завидовали». На что еще его оппонент отметил: «Зависть - плохое качество».

Были и те, кто решил, что Диброва использовала фотошоп, чтобы зрительно увеличить нужные пропорции. На что красавица лично ответила, что это не про нее.

- Напишите номер, пришлю вам фото оригинальные, - написала Полина там же в комментариях. - А потом напишите честно под постом, что увидели, и что я изменила.

polinadibrovapolinadibrova
Практически как 10 лет назад ...
1368 отметок «Нравится»27 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поклонники осудили жену Диброва за голую грудь на пляже

Молодая супруга известного шоумена Дмитрия Диброва шокировала поклонников снимком, который она публиковала в своем Инстаграм.

Сейчас красавица Полина - на этой неделе ей исполнилось 29 лет, отдыхает на заграничном курорте. В соцсетях она активно делится своими буднями. И вот, на одном из снимков, счастливая мать загорает на пляже. Малышня крутится возле нее. Атмосферный снимок вызывает умиление. Однако при более детальном рассмотрении видно, что молодая мать — в этом году красавица из Ростова-на-Дону стала самой красивой замужней дамой страны и получила титул «Миссис Россия», лежит без лифа. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Красивая попка»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о том, как правильно тренироваться
«Красота неземная»: невеста Баскова искупалась топлесс в бассейне
В Ростовской области ищут 28-летнего жителя Батайска
В Ростове-на-Дону с берегов реки Темерник вывезли восемь грузовиков с мусором
Прожиточный минимум за второй квартал 2018 года Ростов-на-Дону: сумма выросла
Гостиница, впустившая двух горячих ростовчанок на ночь, поплатилась телевизором
В Ростове-на-Дону рухнувшая ветка дерева помяла припаркованный Mercedes
Максим Галкин подарил попугая жако мальчику из Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Текучева запретят остановку машин
Южный подъезд к Ростову-на-Дону встал в большую пробку
В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина столкнулись три легковушки
В Ростове-на-Дону горожанин взял велосипед на прокат и сдал его в ломбард
В Новочеркасске мужчина стащил опору линии электропередач
В Ростове-на-Дону мужчина из мести спалил дом
Ростов-на-Дону после небольшого ливня стал похож на Венецию
В Ростовской области воришка вынес из чужого дома компьютер и сдал в ломбард
В Батайске прохожий ограбил женщину, у которой попросил воды
В Ростове-на-Дону на Западном машина такси ушла под землю
В Ростове-на-Дону в ночной аварии на Большой Садовой в День города пострадал ребенок
В Ростове-на-Дону на Театральной площади фейерверк посмотрели тысячи горожан
Где отключат свет в Ростове-на-Дону 17-21 сентября 2018: без электричества останется рынок "Темерник"
В Ростове-на-Дону задержан серийный преступник, который нападал на женщин сзади
Ростовская бизнес-леди заняла у знакомого 300 тысяч рублей и "потерялась" в другом городе
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил ребенка и уехал с места происшествия
В Ростове-на-Дону увековечили Петра Первого
Донские вина и борщ покорили африканских гостей
Хоккеисты "Ростова" начали сезон с победы над "Чебоксарами"
Где срубят деревья в центре Ростова-на-Дону: адреса запланированных работ