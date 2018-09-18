СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-18T10:07:51+03:00

В Ростове-на-Дону на Штахановского почти на месяц ограничат движение. Фото: Сергей ГАПОН

Все это время там будут красить пешеходный переход

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В Ростове-на-Дону в больших пробках придется постоять автомобилистам, чей путь лежит через улицу Штахановского. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, там почти на месяц будет ограничено движение. В частности, неудобства начнутся уже с 4 октября, а продлятся до 1 ноября 2018 года.

Известно, что движение транспортных средств - автомобилей, маршруток и автобусов, будет происходить поэтапно. Речь идет об участке улицы, которая проходит у остановки общественного транспорта под названием «Лестница». Дорожники будут перекрывать не более одной полосы движения. Сообщается, что причина неудобств - работы по окраске конструкций наземного пешеходного перехода.

Кроме того, с 6 октября будет введено ограничение максимальной скорости движения — до 40 километров в час по переулку Доломановскому - на участке от улицы Серафимовича до улицы Темерницкая.