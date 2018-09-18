В Ростовской области к 12 годам приговорен мужчина, который развращал девочек

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-18T10:17:10+03:00

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима

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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который обвинялся в развращении детей. Согласно официальной версии, житель станицы Советской, будучи на улице, демонстрировал детям интимные части своего тела. Школьницы рассказали обо всем родителям, а уже они написали заявление в правоохранительные органы.

Мужчину нашли, возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что у него есть психологическое растройство. Потому, согласно решению суда, он будет не только отбывать наказание, но и проходить принудительное лечение.

- В соответствии с заключением комплексной судебной психолого-сексолого-психиатрической экспертизой у мужчины выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде эксгибиционизма, он представляет потенциальную общественную опасность и нуждается в применении мер медицинского характера, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.