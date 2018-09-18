2018-09-18T10:18:58+03:00
Общество

Жители Ростова-на-Дону могут сделать бесплатную прививку от гриппа

Ближайшие дни вакцинации 21 и 22 сентября
Ольга ГОПАЛО
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Медики говорят, чтобы не допустить эпидемии, необходимо привить 40 процентов населения.Медики говорят, чтобы не допустить эпидемии, необходимо привить 40 процентов населения.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону делают все, чтобы не допустить разгула эпидемии гриппа. Как говорят эпидемиологи, единственный способ избежать осложнений - именно ими и опасна болезнь, сделать прививку. Причем самое лучшее для этого время - начало осени, когда вирусы еще не так активно циркулируют в окружающей среде.

Уже сейчас активно прививают детсадовцев, школьников, медиков, учителей и пенсионеров. Кроме того, каждый желающий сам может сделать прививку от гриппа. Для этого ему нужно прийти в обозначенный день с полисом ОМС и паспортом.

Известно, что ближайшиий день вакцинации назначен на 21сентября. С 10:00 до 16:00 в Северном жилом массиве на бульваре Комарова, 24 а, на площадке торгового центра, будет расположен спецавтомобиль. Там желающих сделать прививку сначала осмотрит врач, а после введет вакцину. Уже на следующий день, 22 сентября, с 10:00 до 14:00 такая же акция пройдет на площади Толстого.

Известно, что в Дни города - в парке Левобережный и Максима Горького, прививку от гриппа сделали более 150 человек. Медики говорят, чтобы не допустить эпидемии, необходимо привить 40 процентов населения.

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