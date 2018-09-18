2018-09-18T10:34:00+03:00
Общество

В Ростовской области на социальную помощь выделили 46 млн рублей

Выплаты получат семьи, попавшие в сложную ситуацию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В сентябре на помощь семьям Ростовской области, которые оказались в сложной финансовой ситуации, выделено 46 млн рублей. Как сообщает региональное правительство, распоряжение об этом подписал губернатор донского края. А в общей сложности с начала года на выплаты жителям Ростовской области выделили 282 миллионов рублей, финансовая поддержка оказана 28 тысячам семей Ростовской области.

В правительстве отмечают, что адресную социальную помощь могут оформить жители, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по региону. На сегодняшний день в Ростовской области он составляет 9816 рублей.

Напомним, ранее "КП-Ростов" сообщала, что в Ростове выросла сумма прожиточного минимума. В частности, по сравнению с предыдущим кварталом величина увеличилась в среднем на 2,7 процента. Для трудоспособного населения и для пенсионеров она стала выше на 2,7 процента, а для детей - на три процента.

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