2018-09-18T10:47:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону скончался бывший ректор СКАГС

Владимир Игнатов руководил образовательным учреждением более 13 лет
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону ушел из жизни ученый Владимир Игнатов. Фото: пресс-служба Южно-Российского института управления РАНХиГС.В Ростове-на-Дону ушел из жизни ученый Владимир Игнатов. Фото: пресс-служба Южно-Российского института управления РАНХиГС.
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В Ростове-на-Дону ушел из жизни ученый Владимир Игнатов. Он скончался на 80-м году жизни. Как рассказали в пресс-службе Южно-Российского института управления РАНХиГС, Владимир Георгиевич долго болел. Известно, что более 13 лет он был ректором Северо-Кавказской академии государственной службы.

Владимир Игнатов - доктор экономических наук, профессор. В свое время он с красным дипломом окончил историко-филологический факультет РГУ. Был и обычным лаборантом, и преподавателем. Дальше - получил звание доктора наук и профессора. После заведования кафедрой почти на года стал ректором РИНХа . В разные годы Владимир Игнатов возглавлял Ростовскую межобластную высшую партийную школу, Северо-Кавказский социально-политический институт, Северо-Кавказский кадровый центр и Северо-Кавказскую академии государственной службы .

На счету ученого - свыше 450 научных работ, монографий, учебников и учебных пособий, в том чиле по проблемам управления и социально-экономического развития юга России. В его копилке - несколько государственных наград, а также почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

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