СЕГОДНЯ 11:59 2018-09-18T12:00:00+03:00

Выясняем, где в сентябре 2018 отключат свет в Ростове-на-Дону. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где в сентябре 2018 отключат свет в Ростове-на-Дону

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Отключение света в Ростове-на-Дону в сентября 2018: Западный, Северный, центр и Чкаловский. Сообщается, что в ближайшие дни планируется отключения электричества в разных районах города. Известно, что отключения плановые. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света

19 сентября с 09:00 до 13:00:

- ул. Казахская 20-42; ул. 2-я Киргизская 45-47, 32; пер. Манычский 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-27, 2-24; пер. Медведовский 1-21, 2-24; пер. Донской 1-21, 2-32.

- ул. Амбулаторная 1-39, 4-8; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 1-9, 2-8; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Маратовский 2-14, 7-13; пер. Нестерова 1-25, 2-26; ул. Портовая 35-87, 87А, 66А; пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-44; пер. Чайкиной 3-15, 4-8.

19 сентября с 13:00 до 17:00:

пер. Хоперский 1-21, 2-24.

19 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Варфоломеева 311-339, 350-372; пер. Нахичеванский 68-98, 71-77; ул. Малюгиной, 253-299, 284-338; ул. Филимоновская, 287-341, 248-288; пер. Крепостной, 132.

19 сентября с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1; ул. 2-я Краснодарская, 78/3.

- пер. Иртышский, 41-117, 52-120; пер. Пронский, 39-105, 38-98; пер. Свирский, 73-93, 78-98; ул. Белорусская, 84-90; ул. Украинская, 93-107, 74-86; ул. Вятская, 58-64.

- просп. Ленина, 83А, Б; 85/3, 89/4.

с 19 по 30 сентября с 09:00 до 17:00:

ул. Вагулевского, 96-106; ул. Лензаводская, 13-41, 2-24; ул. Ставского, 9-15, 8-22.

20 сентября с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический, 12/4, 16, 20, 20/1, 20/4; ул. Зорге, 2, 4, 8/2.

- просп. Стачки, 400, 252/2, 290/2, 251А, 253А, 259А, 312/1, 259; ул. Пескова,17Е, 17П; ул. Любительская, 37.

- бул. Комарова, 28, 28/2, 28/6 ,28Б, В, Г, Е.

- ул. Зеленодольская, 1-35, 2-38; ул. Чкалова, 56-94, 47-75; ул. Кировоградская, 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского, 2-12; ул. Леваневского, 25-39; ул. Железнякова, 1-7, 2-10; ул. Димитрова, 1-41, 2-36; ул. Коллективная, 27-41, 34-46; ул. Руставели, 2-58; ул. Грекова, 2-4, 32-34.

- ул. 2-я Киргизкая, 46-58, 67-91; ул. Казахская, 58-74; пер. Обский, 2-38, 3-17; пер. Уральский, 1-31, 2-36; пер. Ухтомский, 1-35, 2-38.

20 сентября с 09:00 до 16:00:

ул. Малюгиной, 238-272; ул. Филимоновская, 263-275, 220-230; пер. Журавлева, 139-151, 158-160.

20 сентября с 10:00 до 16:00:

- просп. 40 летия Победы, 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101, 111.

21 сентября с 09:00 до 16:00:

- пер. Крепостной, 103-115, 116-124; ул. Красноармейская, 248-264; ул. Восточная, 37-53, 46-54; ул. Максима Горького, 247-253; пер. Нахичеванский, 61/1; ул. Филимоновская, 327, 252.

- ул. Солидарности, 1-129, 2-114; пер. Норильский, 14-42; ул. Детская, 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский, 31-53, 24-40; ул. Александра Блока, 27-39, 28-36.

21 сентября с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14.

- ул. Амбулаторная, 53-91; пер. Авроры, 1-25, 4-20; пер. Декабристов, 1-17; пер. Луначарского, 6-8; пер. Маратовский, 1-5, 2-10; пер. Новосибирский, 1-19, 2-26; пер. Осовиахимовский, 1-7, 2-8; ул. Перекопская, 1-19, 2-22; пер. Поповского, 2-34, 1-25; ул. Портовая, 87-97; пер. Рабочий, 1-13, 2-14; пер. Самошкина, 1-29, 10-38.

21 сентября с 10:00 до 15:00:

- просп. 40 летия Победы, 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101, 111.

СЛЕДУЮЩАЯ НЕДЕЛЯ

24 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская, 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская, 30.

25 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Адыгейская, 54-74; ул. Пушкинская, 229-245; ул. Максима Горького, 254-260, 285-289; просп. Театральный, 61-63.

26 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Красноармейская, 278/58, 278, 264, 157, 288-298; ул. Восточная, 62; пер. Нахичеванский, 56-58.

27 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Максима Горького, 257-265, 285-291, 260; ул. Красноармейская, 296-298; ул. Восточная, 51-75, 52-74; просп. Театральный, 81; пер. Нахичеванский, 55-57, 52-56.

28 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Красноармейская, 262, 262А, 266; ул. Восточная, 47, 51, 51А.

*По данным Донэнерго.