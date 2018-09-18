Донская спортсменка в составе сборной России выиграла чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-18T14:12:39+03:00

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На первенстве планеты, которое прошло в Словакии, россиянки стали сильнейшими в полосе препятствий, подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, а в эстафете 4х100 установили мировой рекорд, преодолев дистанцию за 59,02 секунды. В составе национальной команды была 26-летняя Анжелика Доканева из Ростовской области.

- Я являюсь сотрудником МЧС, сержант внутренней службы 37-й пожарно-спасательной части, более трех лет выступаю на мировых первенствах за сборную команду России, - рассказала «КП» Анжелика.

Волгодонская спортсменка много лет занималась легкой атлетикой, брала призовые места на чемпионате России, а четыре года назад ее позвали в спасатели. С тех пор мастер спорта штурмует полосы препятствий. Говорит, тренировки проходят каждый день по три часа, а вот в ликвидации реальных ЧС пока не участвовала, но уверена, что справится.

- Это сложный вид спорта, можно быть готовым, выложиться, но на полосе что-то сорвется, и - увы, - рассказали в МЧС. - При этом участники должны выступать пусть и в облегченной, но боевой одежде и касках.

Сборная РоссииФото: ГУ МЧС России по РО

Фото: ГУ МЧС России по РО