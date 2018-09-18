2018-09-18T15:31:30+03:00
Общество

В Ростовской области сотрудники полиции проводят рейды в поисках подростков в ночных клубах

Родителям грозят штрафы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники полиции проводят рейды в поисках подростков в ночных клубахСотрудники полиции проводят рейды в поисках подростков в ночных клубахФото: Артем ЛЕНЦ
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Полиция Ростовской области намерена провести масштабные рейды в поисках подростков, которые находятся на улице в вечернее и ночное время, нарушая так называемый комендантский час. Подобные рейды прошли уже в городе Гуково и Новошахтинск.

- В ходе проведенных мероприятий устанавливали несовершеннолетних, которые вечером находились в общественных местах, - рассказали в ГУ МВД России по РО. - Был составлен ряд протоколов по нарушению норм регионального законодательства.

Напомним, в Ростовской области действует областной закон № 346, который запрещает подросткам младше 16 лет находиться в общественных местах (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, интернет-клубах и увеселительных заведениях) без сопровождения родителей или законных представителей после 22 часов. Законодательство предусматривает для взрослых, чьи дети будут остановлены сотрудниками полиции, предупреждение или штраф.

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