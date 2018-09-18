Часть домов Ростова-на-Дону на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-18T15:42:50+03:00

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Ростовводоканал распространил официальное предупреждение для жителей Западного жилого района. Здесь будут проводиться плановые работы, из-за чего на сутки отключат воду.

- В связи с необходимостью проведения переврезки водопроводной линии по улице Загорская (от переулка Отечественный до Житомирский), будет прекращено водоснабжение с девяти утра 19 сентября до следующего дня, - пояснила пресс-служба предприятия, добавив, что речь идет о домах, которые находятся в границах улиц: Интернациональная – Привокзальная, Петрашевского – Амбулаторная.

Напомним, ранее стало известно, что дорожники намерены внести коррективы на улицах донской столицы. Как рассказали в городском департаменте транспорта, на Штахановского почти на месяц ограничат движение. В частности, неудобства начнутся уже с 4 октября, а продлятся до 1 ноября 2018 года.